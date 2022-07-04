印尼塞梅魯火山爆發　火山灰噴至1.5公里高　日本氣象廳料沖繩或有海嘯 (14:23)

印尼爪哇島塞梅魯火山於當地時間今（4日）凌晨2時46分（香港時間凌晨3時46分）開始爆發，噴出1.5公里高火山灰，煙霧更升至15公里高空。日本放送協會（NHK）引述日本氣象廳指出，監察火山爆發後出現海嘯的可能，料火山爆發引致的海嘯最早可能在日本時間下午2時半（香港時間下午1時半）抵達沖繩縣。
印尼國家減災機構（BNPB）發聲明，警告居民遠離火山爆發區域，不要在爆發中心5公里範圍內進行任何活動，並與河邊保持500米距離，以防熔岩流至。考慮到火山灰帶來的危險，BNPB已向居民派發免費口罩。塞梅魯火山活動目前仍處於3級（最高為4級）。
Gunungapi Semeru kembali muntahkan Awan Panas Guguran (APG) pada hari Minggu (4/12) sejak pukul 02.46 WIB, dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah tenggara dan selatan setinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak. #Semeru #APG pic.twitter.com/v3mtSR4ILW— BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) December 4, 2022