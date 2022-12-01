英女王侍女被指種族歧視　追問英國土生土長非裔女「來自非洲哪兒」 (20:39)

事發於周二（11月29日）。女事主福拉尼（Ngozi Fulani）是維護家暴受害人的倫敦慈善組織「姐妹空間」（Sistah Space）總裁，當日應王后卡米拉之邀到白金漢宮出席招待會。福拉尼在Twitter披露經歷，說抵達會場約10分鐘後，掛着「SH女士」名牌的宮內侍官向她走來，撥開她的長髮查看她的名牌，接着便追問她「來自非洲哪兒？」即使聽到福拉尼答稱在英國出生長大、是英國人，SH仍堅持追問「你到底來自哪兒，你的族群來自哪兒……你們何時到這裏來？」福拉尼答：「女士！我是英國公民，雙親於1950年代便到來……」SH回應：「噢，我終於知道了，你是加勒比海人。」福拉尼說：「不是，我是擁有非洲人血統的加勒比海裔英國公民。」

在周二目擊事件始末的「婦女平權黨」領袖里德（Mandu Reid）證實，SH是追隨了已故英女王逾60年的83歲宮廷女官赫西。她形容赫西似是「盤問」，具冒犯性和種族主義。

白金漢宮事後表示「極之嚴肅」處理「出現不能接受及令人深表遺憾言論」的事，並申明已提醒全體宮廷侍役「必須時刻秉持多元及包容政策」。聲明且表示，「當事人想就所造成的傷害深表歉意，並已即時辭去她的榮譽職務」。不過，赫西保留作為英王查理斯三世的王室侍從身分。威廉夫婦發言人說：「種族主義在我們的社會沒有立足之地。這些言論不能接受。」

（BBC/法新社）