弗吉尼亞沃爾瑪槍擊案　疑兇手機發現「死亡筆記」　稱被同事欺凌受撒旦驅使犯案 (17:36)

涉案31歲超市經理安德烈亞．賓（Andre Bing）於周二晚上，走進位於切薩皮克市（Chesapeake）的沃爾瑪超市職員休息室開槍，射殺6名同事，之後吞槍身亡。切薩皮克警方周五（25日）公開在其手機中找到名為「死亡筆記」（death note）的自白書，當中提到自己「被低智商和缺乏智慧的呆子欺凌」，並特別提到他的手機被入侵，「我的尊嚴被無法修補地奪去」。警方提到，該自白書提到幾件事，顯示安德烈亞．賓相信自己被同事刻意欺凌，並意圖摧毁他的人生。他又說：「我的真正意圖不是想殺人。」

安德烈亞．賓在自白書中多次提到宗教，包括神和魔鬼，說：「對不起，神，我令你失望，這是我的錯，與你無關。」他又在信中表示，「對不起所有人，我發誓我是沒有計劃這樣的，只是事情就像是我被撒旦帶領着般發展」。他在結尾寫道：「我的神，寬恕我將會做的事。」

哥倫比亞廣播公司（CBS）引述槍手同事稱，疑兇是一名性格比較激進，甚至是具敵意的上司，曾自認有「易怒」問題，同事都不太喜歡他，有同事甚至以他作笑柄。

（霍士新聞/哥倫比亞廣播公司）