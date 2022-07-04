俄烏局勢｜《紐時》：網傳影片俄兵疑遭烏兵近距離槍殺　俄方質疑烏軍犯戰爭罪行　烏軍反指俄兵扮投降開槍 (16:21)

報道指出，這些影片拍攝時間是在本月中，地點是曾被俄軍佔領的烏克蘭東部盧甘斯克州馬基伊夫卡村（Makiivka）。其中一段影片的拍攝者是一名烏克蘭士兵，他負責用手機拍攝記述馬基伊夫卡村戰鬥，其他影片相信是烏軍無人機拍攝。

《紐時》指出，其中一條片顯示一批烏兵身處一間農舍的後院，有士兵手持步槍視察，之後一條片看到烏兵持槍趨近一棟相信有俄兵匿藏的建築物，後來一批士兵在槍口下步出，影片此時中斷。到拍攝恢復時，6名俄兵已面朝下伏地，其中最少兩人身體仍有活動，其間4名身穿俄兵軍服的人慢慢離開建築，部分人舉手以示投降，直到第11名士兵出現時，他突然向其中一名烏兵開火。

在之後的無人機影片，可見現場血腥畫面，一批俄羅斯士兵伏在地上，部分與之前伏地士兵姿態相同，但旁邊出現血泊。開槍的俄兵則看來被當場擊斃，並伏屍在其開槍的位置。

荷蘭烏特勒支大學（Utrecht University）戰爭罪行檢控專家武庫西奇（Iva Vukusic）表示，單憑影片很難確定是否涉及戰爭罪行，重點是俄兵開槍和中槍時的情況，例如他們中槍是因為情況混亂，還是只是出於烏兵報復。

聯合國人權辦公室發言人烏爾塔多（Marta Hurtado）表示，已知悉影片存在，並稱應該全面有效地調查事件，並要涉事者負責。

（紐約時報）