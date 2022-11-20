馬來西亞首出現「懸峙國會」　前首相馬哈蒂爾領導政黨全軍覆沒 (17:11)

下議院222個議席中已有219席公布計票結果。主要政黨聯盟中，反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）領導的希望聯盟（希盟）獲得82席、前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領導的國民聯盟（國盟）獲得73席、現首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）所屬的國民陣線（國陣）獲得30席、砂拉越政黨聯盟（GPS）獲得22席。

希盟取得的席位距執政所需的至少112席差30席，但安華於當地時間今日凌晨舉行記者會，自稱已獲得過半數議員支持，準備組建政府，但拒絕透露獲得哪些政黨支持。國盟也宣布將和其他政黨磋商組建政府，但不會考慮和希盟攜手組閣。籌組新政府仍存在許多變數。

現年97歲前首相馬哈蒂爾，在上屆以8000多票優勢勝選的浮羅交怡選區爭取連任，僅獲4500多票，較勝選者差距逾2萬票，且因得票未達標失去選舉保證金。這是馬哈蒂爾53年來首次選舉挫敗。包括其子慕克里在內，馬哈蒂爾領導的祖國鬥士黨參選人全軍覆沒。

有分析曾警告說，這次大選如果無明顯勝方，且籌組聯合政府的協商工作花費太久時間，馬來西亞這個多民族國家以及東南亞第三大經濟體恐面臨進一步的政治動盪。

（法新社／新華社／中央社／中新社）