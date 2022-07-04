血液檢測騙案致投資者失1.2億美元　「女版喬布斯」Theranos創辦人判囚11年3月 (20:29)

加州聖何塞聯邦地區法院法官達維拉周五裁定，霍姆斯對多名投資者造成1.21億美元（約9.4億港元）損失，當中被指包括傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch），以及擁有美國大型連鎖超市沃爾瑪的家族。霍姆斯判刑前在庭上流淚讀出一封信，稱為自己失敗及辜負了投資者和病人感到後悔。霍姆斯目前懷孕，律師料會為她爭取產子後才服刑。

從史丹福大學輟學的霍姆斯，於2003年以19歲之齡創立Theranos，聲稱公司研發出一款迷你驗血儀器，只要從手指上取幾滴血就可檢測出數百種疾病，包括多種癌症、糖尿病等，較傳統驗血技術便宜及快速，被視為疾病檢測革命。公司從不少名人身上集資數億美元，其後公司發展至一度達90億美元（約702億港元）估值規模。不過，Theranos的驗血儀器2015年被《華爾街日報》揭發有瑕疵，結果並不準確。霍姆斯2018年被控，公司亦於同年倒閉。

（BBC/中央社/華爾街日報）