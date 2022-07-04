馬航MH17遭擊落　海牙法院判3人囚終身　調查報告揭導彈源自俄羅斯 (17:52)

遭擊落的MH17客機當日從荷蘭首都阿姆斯特丹飛往馬來西亞首都吉隆坡，飛經烏國部隊與親俄分離分子爆發衝突的地區。調查報告指出，導彈在烏克蘭東部發射，但源自俄羅斯。

罪成者包括俄國前情報人員吉爾金（Igor Girkin）和杜賓斯基（Sergey Dubinskiy），以及烏國分離主義分子領袖哈爾琴科（Leonid Kharchenko），他們被指協助安排運送導彈系統到烏克蘭。第四名被告、俄羅斯人普拉托夫（Oleg Pulatov）被判無罪。

主審法官斯廷豪斯（Hendrik Steenhuis）稱，對於疑犯的所作所為，只有判處最嚴厲懲罰才適合。路透社指出，被判罪成的男子仍然在逃，相信他們在俄羅斯境內，預計俄羅斯不會引渡他們。俄羅斯周四指裁決忽視公正性。

烏克蘭總統澤連斯基周四稱，今次是MH17事故首次有人被判刑，「是重要裁決」，但稱仍有需要追究下令攻擊者的責任。馬來西亞首相依斯邁沙比利亦支持法院裁決。

（路透社/中央社）