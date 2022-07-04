波蘭導彈事件陷羅生門　匈牙利斥澤連斯基反咬俄「不負責任」　美與盟友稱俄應負最終責任 (20:05)

波蘭、北約、美國初步皆認為導彈周二誤中鄰近烏克蘭邊境一條波蘭村落，純屬意外。不過，澤連斯基周三否認事件涉及烏克蘭導彈，說：「我毫不懷疑那並非我們的導彈。」他相信爆炸是一枚俄羅斯導彈造成，稱是根據烏軍的報告作出判斷。

西方國家雖認為爆炸的導彈並非來自俄羅斯，但仍指俄羅斯要負最終責任。美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在安理會表示：「如非俄羅斯對烏克蘭的不必要入侵，以及最近以導彈攻擊烏國民用設施，這場悲劇絕不會發生。」她續稱烏克蘭有權自衛。

不過，北約另一成員國匈牙利的總理幕僚長古亞什（Gergely Gulyas）批評澤連斯基在事發後妄指控俄羅斯的做法不負責任，說：「在此情況下，各國領袖的言論必須負責任。烏克蘭總統立即指摘俄羅斯的做法是錯誤的，是壞榜樣。」

（法新社/路透社）

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