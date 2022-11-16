波蘭村莊受襲兩死　比利時國防部長：或由烏克蘭截擊俄羅斯導彈造成 (18:40)

【14:08】美聯社引述3名美國匿名官員報道，根據初步分析數據，落入波蘭境內的導彈是來自烏克蘭，相信是由烏軍原本發射打算擊落來襲的俄羅斯導彈，但失誤落入波蘭境內。

【13:10】法新社引述法國總統府官員就波蘭村落遭導彈擊中事件回應時表示，很多區內國家都有類似武器，確定導彈類型不代表能夠確認是誰發射，因此呼籲在斷定導彈來源上要「極為謹慎」，並警告事態有升級的明顯風險。

【11:58】聯合國秘書長古特雷斯周二（15日）表示，非常關注有導彈落在波蘭領土，警告必須要避免俄烏戰事升級。

【10:37】美國總統拜登在與G7領袖緊急會議後稱，據初步資料顯示，導彈「不太可能由俄羅斯發射」，又重申支持波蘭徹查事件。他表示各國會在調查後再作下一步決定。

波蘭村莊遭導彈擊中 兩死

【09:56】波蘭總統杜達（Andrzej Duda）周三（16日）向傳媒表示，暫未有明確證據顯示是誰向波蘭Przewodow村莊發射導彈，但他稱「很可能是俄製導彈」，目前尚在調查。襲擊造成兩人死亡，俄羅斯否認施襲。

杜達稱，已跟美國總統拜登對話，獲對方承諾派出美國專家協助波蘭在受襲現場作調查。他補充，波蘭很可能會啟動北約（NATO）第4條；該條款訂明當北約成員國在領土完整、政治獨立或安全受到威脅時，在任何一個成員國的提議下，北約各國將進行緊急磋商。

俄羅斯否認導彈襲波蘭

俄羅斯國防部否認是俄方導彈射向波蘭接壤烏克蘭地區，形容是有人故意挑釁令局勢升溫。

拜登表示，與其他G7國家領袖將召開緊急會議商討波蘭村莊遭導彈襲擊一事。G7成員國包括美國、英國、加拿大、法國、德國、意大利和日本。

（法新社/路透社）