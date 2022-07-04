首爾梨泰院人疊人慘劇｜涉銷毁檔案圖瞞警方失職　受查警官陳屍住所疑自殺 (20:56)

釀成157人死亡的人疊人慘劇發生後，警察廳成立特別搜查本部（特搜部）調查事故原因並追究責任，包括追究負責管轄梨泰院的龍山警署相關人員。其中一名捲入事件的龍山警署公共安寧情報外事科55歲姓鄭警監級（相當於督察）系長（副主管），中午12時45分左右被家人發現在寓所死亡。雖然現場未發現遺書，但警方初步判斷為自殺。其同袍表示，事主昨日（10日）曾在電話中透露有輕生念頭。

特搜部早前發現，龍山警署公共安寧情報外事科職員於意外發生前三天，撰寫了一份報告分析梨泰院萬聖節慶祝活動安全隱患，並上傳至首爾警察廳的情報管理系統。該報告書雖然沒預視會發生人疊人，但指出這是解除防疫社交距離限制後首個萬聖夜，梨泰院會出現「人潮密集」，尤其是漢密爾頓酒店一帶（即案發現場）可能因為人潮太多而發生交通意外，並提出對策。

特搜部發現，本月2日龍山警署公共安寧情報外事科的科長（主管）涉嫌指示撰寫報告的職員刪除相關的警署電腦文件，並和事主一起勸喻、慫恿部門內的下屬加以隱瞞。該科長和事主同因涉嫌濫用職權、隱瞞證據、疏忽職守等，周日（6日）正式被立案調查，周三（9日）被停職。

（Newsis/News1/中央日報/韓聯社）