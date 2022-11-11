日本法務大臣失言請辭　曾稱簽准死刑才能上新聞 (20:31)

日本放送協會（NHK）報道，63歲的葉梨周三（9日）晚上出席活動致詞，談到法務大臣這個職位時，說這是只有「在簽准死刑執行時才會變成白天頭條新聞」的不起眼職位。據悉這並非葉梨第一次如此形容法務大臣一職。葉梨在外務省副大臣武井俊輔主辦的活動上說，「外務省和法務省都與選票和金錢無緣，當上外務副大臣也賺不到錢，法務大臣也一樣」。

葉梨的輕率言論被視為失言，內閣官房長官松野博一昨日（10日）把葉梨召至首相官邸給予「嚴厲警告」，葉梨為失言致歉，並向國會表示願意撤回言論並深刻反省。雖然首相岸田文雄表明有意讓他續任法務相，但日媒報道，政府與自民黨內部要求撤換葉梨的聲音強烈，岸田最終領導討論撤換葉梨的安排。他原定周五下午前往柬埔寨出席東盟峰會，但為了撤換葉梨而押後到周六（12日）出發。

葉梨出身警察，2003年首次當選參議員，在自民黨內屬岸田領導的派系「宏池會」，今年8月初次加入內閣，主責支援統一教受害者。

經濟再生擔當相山際大志郎上月請辭，成為首位捲入「世界和平統一家庭聯合會」（舊稱統一教）爭議而下台的內閣大臣。閣僚相繼辭職對近期民望跌至只有三成的岸田而言打擊巨大。

（共同社/NHK/中央社）