英不管部大臣韋廉信涉職場欺凌辭職 (14:28)

《星期日泰晤士報》上周六（5日）報道，韋廉信（Gavin Williamson）被指因為對時任首相卓慧思（Liz Truss）支持度不夠，而沒有獲邀出席英女王伊利沙伯二世的葬禮，在上月透過通訊程式WhatsApp向時任保守黨首席黨鞭莫韻婷（Wendy Morton），發送含有大量粗言穢語的文字信息，又威脅對方稱「一切都有代價」。《衛報》周一又引述一名高官稱，韋廉信任國防大臣期間曾叫他們割喉。韋廉信否認指控，強調自己與許多共事過的官員都有良好關係。

英國廣播公司（BBC）報道，莫韻婷上月已正式投訴韋廉信的行為，並把個案轉介至國會「獨立投訴及申訴計劃」（ICGS），聲稱遭韋廉信欺凌的國防部高官也把投訴轉介到ICGS。

韋廉信在辭職信中表示，已就發出的信息向對方致歉，但事件分散公眾對政府「良好工作」的注意力，因此決定辭職。

今次是韋廉信第三次離任內閣職位。2019年在中國華為可能參與英國5G網絡建設曝光後，他被革除國防大臣職務（相關報道：被指泄採用華為決定 英防相被炒 文翠珊稱掌可信證據 FT形容「製造危險敵人」）；2021年他又因為高等程度會考成績風波離任教育大臣。

（BBC/衛報/中通社）