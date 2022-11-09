美國中期選舉｜共和黨眾議院領先　關鍵戰場賓夕法尼亞州紅變藍 (22:00)

【 眾議院 】民主黨：178 共和黨：199

【參議院】民主黨：48（包括毋須改選的36席） 共和黨：48（包括毋須改選的29席）

截至本港時間11月9日晚上10時（來源：CNN）

【17:42】關鍵戰場之一喬治亞州，參議員之爭十分咬緊，獲特朗普支持的前美式足球員Herschel Walker，與競逐連任的民主黨人Raphael Warnock，得票極接近，分別為48.7%及49.2%（截至本港時間11月9日下午5時半）。根據該州法例，如無人得票逾50%，得票最高的兩人將要在下月初進入第二輪投票決勝負。喬治亞州這一參議員議席一日未有結果，哪個政黨控制參議院的最終局面仍未可知。

【14:37】CNN、全國廣播公司等美國主流媒體均報道，在關鍵戰場之一賓夕法尼亞州，參議員之戰由民主黨人John Fetterman以些微票數勝出，他擊敗特朗普支持的對手Mehmet Oz。他向支持者表示，沒想過能將該州「由紅變藍」（意指由共和黨掌控變為民主黨掌控），但自己做到了應做的事。

【12:32】在民主黨票倉加州，民主黨籍的州長紐森（Gavin Newsom）以約六成得票成功連任。

【12:10】共和黨籍的佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio），以約六成得票勝選，第三度出任佛州參議員。

【10:55】CNN報道，參議院多數黨領袖、民主黨籍的舒默（Chuck Schumer）大比數勝出，再次連任紐約州參議員，成為紐約州歷來任期最長的參議員。

【10:30】曾以包機將州內非法移民送往麻省富有地區的佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），輕鬆擊敗民主黨對手，成功連任。

【10:17】共和黨入稟要求延長開放亞利桑那州馬里科帕縣票站，被法官拒絕，票站現已關閉。

【09:25】已有至少15州的票站關閉，包括馬里蘭州、伊利諾伊州、佛羅里達州等。亞利桑那州馬里科帕縣（Maricopa）因票站有投票機出現故障，共和黨入稟要求延長票站開放時間至當地時間周二晚上10時。