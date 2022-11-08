波蘭執政黨魁稱年輕女性過度飲酒為出生率低「罪魁禍首」　言論惹眾怒 (13:33)

73歲至今未婚且膝下無兒的卡欽斯基上周六說：「如果我們持續看見這種情況，也就是在25歲前，年輕女性的飲酒量與同齡男性一樣多，那就不會有孩子了。男人對酒精成癮，平均要酗酒20年……而女人只要兩年。」他又不贊成女性很年輕就生孩子，因為「她們必須成熟到足以勝任母親的角色」， 但如果她們在25歲前不斷飲酒，「我在這裏開個玩笑，這對出生率來說不是好事」。

反對派政治人物、女性名人等紛紛譴責卡欽斯基。左派國會議員朔伊林-維爾古斯（Joanna Scheuring-Wielgus）抨擊卡欽斯基是「重男輕女的老傢伙」；中間派反對黨公民聯盟（Civic Coalition）議員盧布瑙爾（Katarzyna Lubnauer）斥責他「脫離現實」，言論是「侮辱女性的無稽之談」。

官方數據顯示，波蘭平均每名女性生育略多於1.3個孩子，低於歐盟平均水平和世代更替的門檻。有批評者認為，波蘭女性猶豫是否生育下一代，是出於對經濟的考量及對PiS引進的墮胎限制感到恐懼。

（法新社/中央社）