稱丈夫遇襲將影響是否續留政壇　佩洛西：從沒想過會是他 (10:49)

佩洛西在訪問中，批評有共和黨人嘲諷其夫遇襲一事，「在我們的民主社會中，有一個政黨質疑選舉結果，還火上加油，對發生的暴力事件加以嘲諷，這一定要停止」。

佩洛西亦披露，丈夫遇襲當日她身在華盛頓，清晨約5時，正睡覺的她被門鈴驚醒，原來是國會山莊警員前來告知她保羅受襲。她稱當下想起兒孫，「我從沒想過會是保羅」。

對於施襲者的目標其實是她，佩洛西稱：「這才是最令人難受，保羅不是目標，但他卻是付出代價的人。」佩洛西在訪問中亦多次說到哽咽。

（CNN）

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