稱丈夫遇襲將影響是否續留政壇　佩洛西：從沒想過會是他 (10:49)

美國中期選舉於當地時間周二（8日）舉行，投票前夕，眾議院議長佩洛西接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，是其夫保羅遇襲後她首次受訪。對於外界猜測，若民主黨在中期選舉失去眾議院控制權她會退休，佩洛西稱丈夫遇襲一事確會影響她在這方面的決定。
佩洛西在訪問中，批評有共和黨人嘲諷其夫遇襲一事，「在我們的民主社會中，有一個政黨質疑選舉結果，還火上加油，對發生的暴力事件加以嘲諷，這一定要停止」。
佩洛西亦披露，丈夫遇襲當日她身在華盛頓，清晨約5時，正睡覺的她被門鈴驚醒，原來是國會山莊警員前來告知她保羅受襲。她稱當下想起兒孫，「我從沒想過會是保羅」。
對於施襲者的目標其實是她，佩洛西稱：「這才是最令人難受，保羅不是目標，但他卻是付出代價的人。」佩洛西在訪問中亦多次說到哽咽。
（CNN）
House Speaker Nancy Pelosi describes the moment she learned about the attack on her husband, in her first sit-down interview since the violence in their home https://t.co/5EnEAdoRM6 pic.twitter.com/LW0aUmDw4A— CNN Politics (@CNNPolitics) November 7, 2022