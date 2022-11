稱丈夫遇襲將影響是否續留政壇　佩洛西：從沒想過會是他 (10:49)

佩洛西在訪問中,批評有共和黨人嘲諷其夫遇襲一事,「在我們的民主社會中,有一個政黨質疑選舉結果,還火上加油,對發生的暴力事件加以嘲諷,這一定要停止」。

佩洛西亦披露,丈夫遇襲當日她身在華盛頓,清晨約5時,正睡覺的她被門鈴驚醒,原來是國會山莊警員前來告知她保羅受襲。她稱當下想起兒孫,「我從沒想過會是保羅」。

對於施襲者的目標其實是她,佩洛西稱:「這才是最令人難受,保羅不是目標,但他卻是付出代價的人。」佩洛西在訪問中亦多次說到哽咽。

CNN訪問佩洛西影片

House Speaker Nancy Pelosi describes the moment she learned about the attack on her husband, in her first sit-down interview since the violence in their home https://t.co/5EnEAdoRM6 pic.twitter.com/LW0aUmDw4A— CNN Politics (@CNNPolitics) November 7, 2022