緬軍空襲克欽獨立組織慶祝活動釀近200死傷　聯合國斥用過度武力無法接受 (16:06)

周日晚慶祝克欽獨立組織（Kachin Independence Organization）成立62周年的活動，是在緬甸北部帕敢鎮（Hpakant）克欽獨立軍用來進行訓練的基地舉行，節目包括音樂會。克欽軍過去60年為爭取當地克欽族擁有更大自治權，斷斷續續與政府軍交戰。自從政變以來，雙方交戰恢復。

克欽獨立軍發言人瑙布（Naw Bu）表示，在當晚8時40分左右，兩架緬甸軍機攻擊活動，約50人被殺，形容行動相當於戰爭罪行。克欽藝術家協會（Kachin Artists Association）發言人告訴美聯社，有多達80人死亡和約100人受傷。他說，當晚約8時，軍機朝慶祝活動場地投下4枚炸彈，當時有約300至500人在場。

聯合國駐緬甸辦公室表示，對發生在帕敢的空襲消息深感關切和悲痛，還說「安全部隊對手無寸鐵的平民使用過度且不成比例的武力，令人無法接受」。緬甸軍政府發言人稱，空襲是回應克欽獨立軍及其他武裝組織對緬軍的襲擊，行動符合國際交戰規則。

東盟國家外長將於本周稍後開會，討論緬甸問題。

（法新社/路透社/半島電視台/中央社）