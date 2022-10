卓慧思致歉認減稅方案「走得太遠太快」　稱帶領保守黨到大選意味不辭職 (09:35)

卓慧思承認,上任一個多月來表現不完美,自己已改正錯誤。她又稱,在燃料費及稅率高企下,想幫助國民,卻「走得太遠及太快」。她稱仍然想國家經濟達至「低稅率高增長」,但現時相信這需要更多時間,目前首要是令經濟穩定;如果自己不按國家利益行事,那是「完全不負責任」。

卓慧思周一亦會見多名內閣官員及國會議員,爭取支持。她同時會晤黨團「1922委員會」主席布雷迪。保守黨規定,不可以對上任少於一年的新黨魁提出正式挑戰。委員會司庫表示,要有六至七成黨員提出不信任,才能修改規定。

"I will lead the Conservatives into the next general election"



UK PM Liz Truss says she's "sticking around", but wants to "say sorry for the mistakes that have been made"https://t.co/tF3eVA4iZm pic.twitter.com/VQxhf61SSu— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 17, 2022