卓慧思致歉認減稅方案「走得太遠太快」　稱帶領保守黨到大選意味不辭職 (09:35)

英國首相卓慧思的減稅方案觸發市場動蕩，即使炒掉財相關浩霆，仍有保守黨國會議員公開要求她下台。她周一（17日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時就事件向公眾致歉，但稱會帶領保守黨至下次大選，意味她不會辭職。
卓慧思承認，上任一個多月來表現不完美，自己已改正錯誤。她又稱，在燃料費及稅率高企下，想幫助國民，卻「走得太遠及太快」。她稱仍然想國家經濟達至「低稅率高增長」，但現時相信這需要更多時間，目前首要是令經濟穩定；如果自己不按國家利益行事，那是「完全不負責任」。
卓慧思周一亦會見多名內閣官員及國會議員，爭取支持。她同時會晤黨團「1922委員會」主席布雷迪。保守黨規定，不可以對上任少於一年的新黨魁提出正式挑戰。委員會司庫表示，要有六至七成黨員提出不信任，才能修改規定。
（英國廣播公司／路透社）
"I will lead the Conservatives into the next general election"
UK PM Liz Truss says she's "sticking around", but wants to "say sorry for the mistakes that have been made"https://t.co/tF3eVA4iZm pic.twitter.com/VQxhf61SSu— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 17, 2022