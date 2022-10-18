卓慧思致歉認減稅方案「走得太遠太快」　稱帶領保守黨到大選意味不辭職 (09:35)

卓慧思承認，上任一個多月來表現不完美，自己已改正錯誤。她又稱，在燃料費及稅率高企下，想幫助國民，卻「走得太遠及太快」。她稱仍然想國家經濟達至「低稅率高增長」，但現時相信這需要更多時間，目前首要是令經濟穩定；如果自己不按國家利益行事，那是「完全不負責任」。

卓慧思周一亦會見多名內閣官員及國會議員，爭取支持。她同時會晤黨團「1922委員會」主席布雷迪。保守黨規定，不可以對上任少於一年的新黨魁提出正式挑戰。委員會司庫表示，要有六至七成黨員提出不信任，才能修改規定。

（英國廣播公司／路透社）