BBC：英國私營機構涉剝削海外醫生　連續7天24小時候命 (18:45)

來自尼日利亞的安奈克韋奇（Augustine Enekwechi）接受BBC訪問，稱去年在西約克郡Nuffield Health列斯醫院工作，工作時數極端，曾經要連續7天24小時候命（共168小時），其間不可離開醫院半步，就像「身處監獄」。他憂慮隨時出錯，對自己和病人構成威脅。Nuffield Health列斯醫院否認長工時工作安排，並表示醫生有定時休息時間，每更之間有空檔，亦可在有需要時換更，強調最重視病人和員工的健康和福祉。

負責招聘並安排該些醫生到私院工作的是私人公司NES Healthcare。安奈克韋奇表示，獲聘時因太興奮而沒細看合約內容，原來條文指出其工作並不受英國政府保護在職者避免工時過長的法例規限。按政府規定，醫生正常每周工作48小時，有必要時最多為72小時。

英國醫學會和醫生協會（Doctors' Association）亦向BBC提供一份188名醫生的問卷報告，他們大部分由NES Healthcare聘請。他們大部分投訴工時過長，並被剋扣工資。

（BBC）