俄烏局勢｜克里米亞大橋爆炸列車起火橋面塌　烏：只是開端　俄：等同宣戰【短片】 (20:22)

俄稱汽車炸彈造成

克里姆林宮隨即就克里米亞大橋事件組成政府委員會調查事件。委員會稱，根據初步調查，一輛從塔曼半島方向駛上克里米亞大橋的貨車發生爆炸，引發上方火車橋一列列車的7節載油車卡起火，爆炸並造成大橋的兩段行車橋斷裂。

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Andrii Podolyak）在Twitter稱，今次事件「只是開端，所有不合法的東西必須被摧毁，所有被偷走的必須歸還烏克蘭」。俄羅斯外交部則稱，基輔政府對事件的反應，「反映出其恐怖分子本質」。俄羅斯國家杜馬代表莫羅佐夫表示，此次事件「等同是一種沒有規則的宣戰」。

克里米亞大橋是俄羅斯2014年吞併克里米亞後所建造，連接克里米亞與俄羅斯南部克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodar Krai），除具重要象徵意義外，亦是克里米亞與烏克蘭南部佔領區俄軍的重要補給路線，今次大橋損毁令當地俄軍只剩克拉斯諾達爾與梅利托波爾（Melitopol）之間一條鐵路補給線。分析稱，俄軍今後需堅守梅利托波爾。

（衛報/法新社/路透社）