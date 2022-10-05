美學者模擬6600萬年前隕石撞擊　巨大海嘯48小時席捲全球海岸線 (16:07)

美國密歇根大學和普渡大學的研究人員，分析全球120個地點的海底地質紀錄，主要集中在隕石撞擊前與後的海洋沉積物。科學家透過兩個電腦模型，建立一個隕石撞擊後產生巨浪的電腦模擬影像，發現這場巨大海嘯的證據。

團隊模擬一顆直徑14公里的隕石，以時速43200公里（音速35倍）撞向地球，撞擊處出現一個直徑100公里的隕石坑，並向大氣中噴射出濃密的塵埃和煙灰雲，同時觸發高達4.5公里的巨浪，造成的能量比2004年南亞大海嘯大3萬倍。科學家推估，10分鐘後高達1.6公里的海嘯開始向四方擴散；撞擊1小時後，海浪越過墨西哥灣進入北大西洋；撞擊4小時後海浪向西南方通過中美洲海道（當時南北美洲還未相連）進入太平洋，海浪於24小時內從兩側進入印度洋，並在撞擊後48小時觸及全球大部分海岸線。

研究報告在《AGU Advances》期刊發表。

（獨立報/CNN）