關浩霆稱,這項減稅建議引發的爭議,已分散國家應對挑戰的注意力,撤回該措施有助集中落實經濟增長方案的其他部分。

下調最高入息稅率捱轟 英揆卸責財相 「迷你預算」變災難 卓慧思認受教訓拒轉彎

We get it, and we have listened. pic.twitter.com/lOfwHTUo76— Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) October 3, 2022