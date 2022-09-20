墨西哥7.7級地震最少兩死　與墨國史上兩次大地震同日發生 (13:58)

墨西哥國家地震局稱，地震發生於當地時間周一下午1時05分（香港時間周二凌晨2時05分），震央位於米卻肯州（Michoacan）科阿爾科曼市（Coalcoman）以南約60公里，震源深度15公里。當地傳媒發布的照片顯示，米卻肯州及鄰近地區部分房屋牆壁裂開。

總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）在社交平台上發文說接獲報告，科利馬州（Colima）曼薩尼約市（Manzanillo）一座購物中心一幅牆在地震中倒塌，造成一人死亡。曼薩尼約市當局稱，另有一人被發現死在一個商場內。

今次地震正值墨西哥歷史上兩場大地震紀念日。當日中午左右，墨西哥城開始舉行地震演習，一些市民疏散至街頭，結果一小時後就發生地震。1985年和2017年的同一日，墨西哥先後發生8.1級和7.1級地震，分別造成約1萬人和約370人死亡。墨西哥國家地震研究所表示，地震發生的時間點只是巧合，「沒有科學理由可以解釋」。

（路透社/新華社/法新社/中央社）