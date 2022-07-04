英女王駕崩｜查理斯三世首次發表講話　承諾如母親一生為民服務　授予威廉「威爾斯親王」頭銜【短片】 (12:10)

英王查理斯三世周五（9日）首次以國王身分向全國發表講話，強調自己將一如母親伊利沙伯二世，盡忠職守為民服務。在該段於白金漢宮預錄的講話中，查理斯三世亦宣布將「威爾斯親王」（Prince of Wales）頭銜授予王儲威廉，凱特則為威爾斯王妃。他更對兒子哈里王子及其妻梅根表達關愛。
查理斯三世特別提到，在這個家族面臨改變的時刻，他獲得妻子卡米拉的支持，又讚揚她過去17年來一直忠於公務，她現已成為王后。
他亦表示，母親伊利沙伯二世曾承諾一生為民服務，「我今天重申這個承諾」。他引述1947年伊利沙伯二世21歲時，曾在講話中承諾無論壽命長短，都會將生命奉獻給人民、為人民服務，稱「這不單是她的承諾，也是定義她一生的個人諾言」。
查理斯三世的登基會議（Accession Council）將於倫敦時間周六（10日）上午10時（香港時間下午5時）在聖詹姆斯宮召開，查理斯三世屆時將正式宣誓成為英王。
（法新社/中央社）
“Queen Elizabeth was a life well lived; a promise with destiny kept and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today.”
His Majesty The King addresses the Nation and the Commonwealth. pic.twitter.com/xQXVW5PPQ2— The Royal Family (@RoyalFamily) September 9, 2022