英女王駕崩｜查理斯三世首次發表講話　承諾如母親一生為民服務　授予威廉「威爾斯親王」頭銜【短片】 (12:10)

查理斯三世特別提到,在這個家族面臨改變的時刻,他獲得妻子卡米拉的支持,又讚揚她過去17年來一直忠於公務,她現已成為王后。

他亦表示,母親伊利沙伯二世曾承諾一生為民服務,「我今天重申這個承諾」。他引述1947年伊利沙伯二世21歲時,曾在講話中承諾無論壽命長短,都會將生命奉獻給人民、為人民服務,稱「這不單是她的承諾,也是定義她一生的個人諾言」。

查理斯三世的登基會議(Accession Council)將於倫敦時間周六(10日)上午10時(香港時間下午5時)在聖詹姆斯宮召開,查理斯三世屆時將正式宣誓成為英王。

“Queen Elizabeth was a life well lived; a promise with destiny kept and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today.”



His Majesty The King addresses the Nation and the Commonwealth.