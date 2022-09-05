小型飛機波羅的海墜毁　多國戰機攔截未看見機內有人 (13:14)

該飛機當天下午起飛後，中途偏離航道，繼續向北飛至哥得蘭島南部，隨後向東北方向飛越波羅的海。當地時間晚上7時半左右，飛機減速並下降，15分鐘後從雷達屏幕上消失，最終消失於拉脫維亞文茨皮爾斯市（Ventspils）西北部海域。瑞典海事局表示，在事發海域發現部分殘骸和浮油，確信飛機已墜海。

瑞典搜救行動負責人安東松向法新社透露，飛機飛越北歐上空時，德國、丹麥和瑞典派戰機嘗試取得聯繫，「但沒有看到任何人」。德國《圖片報》（Bild）則報道，飛機報稱出現氣壓問題後失聯，西班牙和法國也有出動戰機試圖攔截，但靠近飛機時同樣看到駕駛艙內沒人。安東松指出，飛機在「燃料耗盡時」墜毁，初步相信機上人員在飛機墜毁前已失去知覺。

瑞典電視台引述瑞典海事和空中救援中心報道，出事的「塞斯納551」（Cessna 551）型號飛機載有4人，從現場情況來看，機上人員沒有生還可能。暫未清楚機上人國籍，但有報道指乘客有親屬關係。

（法新社/新華社/BBC）