紐約大都會藝術博物館27文物證實掠奪而來　將歸還意大利埃及 (19:54)

曼哈頓地區檢察官辦公室稱，這批被盜古物是過去6個月執行的3次搜查中檢獲，將於下周送回原屬國，其中21件歸還意大利，6件歸還埃及。

這批文物中，有8件來自聲名狼藉的意大利古董交易商貝基亞（Gianfranco Becchina），他在瑞士巴塞爾經營美術館，因非法交易被盜文物於2001年遭意大利政府調查，當局經過10年偵查，在2011年沒收了貝基亞6300件希臘-羅馬文物，為1970年代被掠奪。

從大都會博物館查獲的文物中，最矚目之一是公元前470年的一隻古希臘酒杯，價值120萬美元，於1979年從貝基亞的美術館購入。另一件為公元前400年的希臘女神雕像，價值40萬美元，是英國古董商賽姆斯（Robin Symes）於2000年贈予博物館，賽姆斯亦涉及被盜文物交易。

儘管大都會藝術博物館很多展品是在貝基亞被指控非法偷運前購入，但專家指出，貝基亞被懷疑後，該博物館應檢視所有向他購買的文物來源。大都會藝術博物館發聲明表示，館方一直配合曼哈頓地區檢察官辦公室的調查，且多年來嚴格審查文物收購程序。

（紐約時報）