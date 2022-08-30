所羅門群島暫停外國海軍船艦入港 (20:24)

所羅門群島總理索格瓦雷（Manasseh Sogavare）透過總理辦公室發表聲明說：「我們已要求我們的伙伴在提交軍艦入境請求前，給我們時間檢討和推行新進程。這適用於所有到訪軍艦。」所羅門群島在檢討措施後，將恢復容許外國軍艦進入。索格瓦雷又表示，希望建立國家力量管轄所羅門群島專屬經濟區。

【15:55】所羅門群島與美國關係近期惡化，今年較早時與中國簽署安全協議，被指是疏遠西方而親華。美國駐澳洲大使館周二（30日）表示，所羅門群島政府已知會美方，將會禁止所有美國海軍船艦進入其港口。

大使館發聲明稱，美方周一（29日）接獲所羅門群島政府就禁制所有海軍訪問決定的正式通知。美國海岸防衛隊船「奧利弗亨利」號（USCGC Oliver Henry）上周二（16日）要求停靠所羅門群島作補給，但所羅門群島方面一直沒有回應，結果該船要轉往巴布亞新幾內亞。

路透社報道，所羅門群島總理索格瓦雷（Manasseh Sogavare）發言人早前否認上述禁令的報道，並稱索格瓦雷周二下午會就美國海軍醫療船「仁慈」號（Mercy）到訪發表講話。美國駐澳使館稱，「仁慈」號是在周一禁令生效前到埗。

（路透社）