澳洲安永會計師樓女員工伏屍辦公室疑自殺 (13:08)

《澳洲人報》報道，該名沒有被公開姓名的員工，上周五（26日）傍晚出席公司在辦公室附近一個俱樂部舉行的社交飲酒聚會，兩小時後她返回辦公室，聲稱要完成一些工作。報道稱，當時她因為醉酒而由他人護送離開俱樂部，但當局翻查閉路電視片段，顯示事主返回辦公室時沒有明顯醉酒迹象。

英國《每日郵報》報道，有同事當晚午夜過後返回公司，發現該女子伏屍現場，於是報警。當地媒體news.com.au周二（30日）報道稱，新南威爾士省警方正準備驗屍報告，初步相信死者死於自殘。

安永會計師樓大洋洲地區總監拉羅卡（David Larocca）表示，已接觸死者家屬，公司正與警方合作，並已為所有員工提供輔導，公司亦會就健康、安全和社交活動進行全面內部檢討。

（news.com.au/每日郵報/澳洲人報）

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