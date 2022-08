俄烏局勢｜澤連斯基：俄襲烏火車站至少22死 (11:23)

英國首相約翰遜周三到訪基輔,與澤連斯基會面。約翰遜表示,英國再向烏克蘭提供5400萬英鎊(約5億港元)軍事援助,包括提供2000架無人機及彈藥,協助烏克蘭對抗俄羅斯。

Terrorist Russia keeps killing Ukrainian civilians. At least 15 killed in a Russian missile strike on a train station in Chaplyne, Dnipropetrovsk region. As @ZelenskyyUa stressed at UNSC: terrorist Russia must be stopped now before it kills more people in Ukraine and beyond. pic.twitter.com/GSbMbrYEc2— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 24, 2022