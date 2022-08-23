當街毆打被捕男　阿肯色州3警停職受查【短片】 (19:03)

事發於馬爾伯里（Mulberry）附近。旁觀者拍下的影片顯示，3名男警不斷出拳毆打已被制服的伍斯特（Randall Worcester）頭部，並在伍斯特倒地後以膝蓋壓制他。有途人叫警察停手，但其中一名警員卻叫方「滾開」。另一名警員指向拍片途人，叫他們停拍。

馬爾伯里市長巴克斯特（Gary Baxter）在facebook發聲明說，影片讓他感到「震驚且厭惡」，承諾「非常認真地」看待調查結果，並「採取一切必要行動，確保這種情況不再發生」。

地方電視台40/29 News報道，伍斯特因為恐嚇一名加油站職員而被捕。報道稱他起初配合警方行動，但之後試圖攻擊警察，報道沒提他是否有武器。

電視台報道還提到，伍斯特被送院檢查，然後被關進克勞福德縣監獄，周一（22日）下午獲釋。他被控攻擊和拒捕等數項罪名。

（法新社、40/29 News、霍士新聞）

事發片段