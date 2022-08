當街毆打被捕男　阿肯色州3警停職受查【短片】 (19:03)

事發於馬爾伯里(Mulberry)附近。旁觀者拍下的影片顯示,3名男警不斷出拳毆打已被制服的伍斯特(Randall Worcester)頭部,並在伍斯特倒地後以膝蓋壓制他。有途人叫警察停手,但其中一名警員卻叫方「滾開」。另一名警員指向拍片途人,叫他們停拍。

馬爾伯里市長巴克斯特(Gary Baxter)在facebook發聲明說,影片讓他感到「震驚且厭惡」,承諾「非常認真地」看待調查結果,並「採取一切必要行動,確保這種情況不再發生」。

地方電視台40/29 News報道,伍斯特因為恐嚇一名加油站職員而被捕。報道稱他起初配合警方行動,但之後試圖攻擊警察,報道沒提他是否有武器。

電視台報道還提到,伍斯特被送院檢查,然後被關進克勞福德縣監獄,周一(22日)下午獲釋。他被控攻擊和拒捕等數項罪名。

(法新社、40/29 News、霍士新聞)

事發片段

#BREAKING: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews



**WARNING: GRAPHIC VIDEO / No audio** pic.twitter.com/dYE0htfAsf— Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) August 21, 2022