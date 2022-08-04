美科學家輸特製溶液成功恢復死豬器官功能　技術有望用於人類器官移植 (19:30)

當哺乳動物心臟停止跳動，身體就會缺乏氧氣和生存所需的營養物，然後器官會膨脹，血管崩塌，細胞開始死亡，但是耶魯大學研究員成功在死了一小時的動物身上「扭轉」了這種損害。研究人員先將實驗豬深度麻醉，使之心臟停頓，從而阻止血液流通全身，使其細胞缺氧死亡。豬死亡一小時後，研究員將豬連接OrganEx系統，利用模仿心臟跳動的方式，向死豬全身泵入一種防止血栓塞的合成帶氧血液，以及阻止細胞死亡的13種化合物。在接下6個小時，豬體內的血液再次循環。研究員之後解剖豬的主要器官，包括心臟、肝和腎，發現恢復部分功能。研究結果發表在《自然》期刊。

有關技術若要用於人類仍需更多研究，初步的目標是希望能將摘取下來的器官保存得更久，使之能移植病人身上，長遠而言，可讓更多人離世後成為合適的捐贈者。有專家指出，這技術甚至可望成為一種治療方法，讓醫生能爭取更多時間救治身體缺氧者，「讓那些人在死亡多個小時後復活」。

（BBC/法新社）