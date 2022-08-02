古特雷斯：全球正面對冷戰以來最嚴重核危險時期　一次誤解可引發核毁滅 (18:59)

古特雷斯引用俄烏戰爭、朝鮮半島及中東地區的緊張局勢為例，稱他擔心「具有核色彩的危機」會升級，「今天，一個誤解和一個誤判就可能將人類帶向核毁滅的深淵」。他還說：「 迄今我們一直非常幸運，但幸運不是一種策略，也不是避免地緣政治緊張局勢演變成核衝突的擋箭牌。」他呼籲各國「讓人類走上一條通往沒有核武世界的新道路」。

《核不擴散條約》1970年生效，旨在防止核武擴散。古特雷斯指出，全球武器庫目前存有近1.3萬件核武，「核擴散風險正在增加，但防止局勢升級的防護欄卻正遭削弱」。

美國、英國和法國周一發表聯合聲明，重申防止核武進一步擴散的承諾，強調「核戰打不贏，也絕對不能打」，並敦促入侵烏克蘭的俄羅斯「停止其不負責任且危險的核言論和行為」。俄軍2月底侵烏不後，宣布核武部隊進入高度警戒，但俄總統普京周一致函NPT大會，稱核戰中不會有贏家，永不應發動核戰，又指俄羅斯一直遵守NPT的文字和精神。

（法新社/BBC）