俄烏局勢｜烏克蘭載2.6萬噸粟米貨輪出發　俄軍侵烏以來首次 (16:21)

該艘塞拉里昂貨輪Razoni號載有逾2.6萬噸烏克蘭出產的粟米,預計周二(8月2日)到達土耳其伊斯坦布爾接受檢查,目的地是黎巴嫩的黎波里。庫布拉科夫表示,敖德薩地區的港口已有16艘運糧貨輪準備好出發。他指出,烏克蘭港口解封將為烏克蘭經濟帶來至少10億美元(約78億港元)外匯,又形容今日烏克蘭和其伙伴為防止地球出現饑荒邁出一步。

俄羅斯、烏克蘭上月分別與土耳其和聯合國協定,輸出2000萬噸因俄軍入侵而滯留的烏克蘭穀物與其他農業產品,以及容許俄羅斯出口穀物和肥料。

Prevent world famine together with @UN, @EU_Commission, #G7. The first ship left the Odesa port since 24.02.2022 pic.twitter.com/Nin8nSV8LM— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 1, 2022