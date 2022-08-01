俄烏局勢｜烏克蘭載2.6萬噸粟米貨輪出發　俄軍侵烏以來首次 (16:21)

該艘塞拉里昂貨輪Razoni號載有逾2.6萬噸烏克蘭出產的粟米，預計周二（8月2日）到達土耳其伊斯坦布爾接受檢查，目的地是黎巴嫩的黎波里。庫布拉科夫表示，敖德薩地區的港口已有16艘運糧貨輪準備好出發。他指出，烏克蘭港口解封將為烏克蘭經濟帶來至少10億美元（約78億港元）外匯，又形容今日烏克蘭和其伙伴為防止地球出現饑荒邁出一步。

俄羅斯、烏克蘭上月分別與土耳其和聯合國協定，輸出2000萬噸因俄軍入侵而滯留的烏克蘭穀物與其他農業產品，以及容許俄羅斯出口穀物和肥料。

（路透社）