拜登再次新冠陽性須隔離　醫生稱屬復陽毋須重啟療程 (12:15)

拜登在Twitter發文稱自己感覺良好,未有出現徵狀,會再次隔離。他亦發布短片表示,有少數人會復陽,自己未來數天會留家工作,片中可見他精神不俗。

79歲的拜登7月21日首次新冠陽性,上周三(7月27日)結束5天隔離,今次檢測結果再陽性之前曾連續4天陰性。

Folks, today I tested positive for COVID again.

This happens with a small minority of folks.

I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.

I’m still at work, and will be back on the road soon. — President Biden (@POTUS) July 30, 2022