79歲的美國總統拜登感染新型冠狀病毒,他周四(21日)在Twitter發布短片,稱自己狀況良好,繼續忙於工作,感謝外界關心。第一夫人吉爾(Jill Biden)稍早時向記者表示,拜登狀況很好。白宮表示,拜登症狀輕微,接受隔離期間繼續工作。

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu