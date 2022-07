葬禮在文尼察一座東正教教堂舉行,親友在Liza喜愛的歌曲《Oh, the Red Viburnum in the Meadow》樂聲中,與她最後道別。這首歌在俄羅斯入侵後成為烏克蘭抵抗的象徵。Liza的祖母Larysa Dmytryshyna說:「你(Liza)非常喜歡這首歌,每天都聽着跳舞,現在這首歌為你而唱。」

美聯社報道,Liza的母親Iryna仍在深切治療部留醫,家人擔心會影響她的病情,故沒有將Liza下葬的消息相告。

(美聯社)

