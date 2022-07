英首發極端高溫紅色預警料現40度高溫　進入緊急狀態 (13:10)

英國衛生安全局(UK Health Security Agency)亦發出最高級的第四級高溫健康警報,警告熱浪將影響民眾健康,不論是健康或高危群組都可能出現酷熱引起的疾病或死亡。該警報同時觸發國家緊急狀態,唐寧街官員周五已開會討論應對措施。

英國2021年引入極端高溫紅色預警,今次是首度發布該警報。現時英國最高溫紀錄為2019年7月25日錄得的38.7度。

CNN則報道,2020年夏天時英國氣象局曾以氣候模型預測2050年同期的天氣,紐約市哥倫比亞大學氣象專家Simon Lee周五在Twitter表示,當時的預想天氣圖與現時對下周的天氣預告「令人震驚地幾乎完全相同」。報道形容這代表上述的預測在現實 中提早了28年出現。

For the first time temperatures of 40°C have been forecast in the UK and the first ever Red warning for exceptional heat has been issued.



Find out more in our press release 👇— Met Office (@metoffice) July 15, 2022