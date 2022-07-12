劍橋大學4個月5學生自殺或疑自殺　校方下令調查 (18:08)

《衛報》周一（11日）報道，其中一宗死亡事件發生於3月、3宗發生於5月，餘下一宗在6月。校方拒絕透露死者身分，但傳媒報道其中一人是哈默頓學院歷史系20歲2年級生弗里（Daniel Fry），他在3月離世。另一人是在5月離世，是休斯學院人類、社會及政治學的34歲1年級生拉喬伊（Yasmin Lajoie）。

劍橋大學主管教育的高級副校長弗戈（Graham Virgo）周一在聲明表示，校方認真看待事件，並成立由相關學院、地方當局和國民保健服務（NHS）公共衛生專家組成的快速事故應變小組。他指出小組已檢視首4宗個案，4名事主分屬不同學院，沒有發現他們之間有「共同原因或明顯關連」，最後一宗正檢視。至於驗屍官確認其中一人死於自殺，另外4人懷疑自殺。

（衛報）

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