安倍晉三中槍不治　終年67歲【多圖．短片】 (17:36)

【17:35】院方稱，安倍晉三於當地時間下午5時03分離世。

【16:51】NHK報道，安倍晉三不治，終年67歲。

疑犯曾海上自衛隊服役 稱不滿安倍晉三動殺機

【14:20】NHK報道，疑犯山上徹也向警方表示，因不滿安倍晉三而想殺死他。報道亦稱，山上徹也曾在海上自衛隊服役3年，直至2005年。

日本首相岸田文雄下午見記者時譴責事件，稱安倍晉三情況十分嚴重，衷心祈求安倍晉三安然渡過難關。

【12:48】共同社報道，日本奈良縣警方表示，襲擊安倍晉三時的疑犯是使用手製槍，非霰彈槍。內閣官房長官松野博一見記者時，確認安倍晉三遭到槍擊，強調不會容忍如此野蠻行徑，並稱暫時未知安倍晉三具體情況，目前仍在核實。日本TBS電視台報道稱，安倍晉三左胸中槍，頸項也疑似有中槍。

【12:04】NHK報道，警方以殺人未遂拘捕41歲男子山上徹也，亦於現場檢獲疑用於行兇的槍。

【11:08】NHK報道，安倍晉三中槍後心肺停頓。另外，警方在現場拘捕一名40餘歲男子，現正調查。

【10:59】報道稱安倍倒下，疑中彈有流血，由救護車送院。共同社報道，在場採訪記者聽到兩聲疑似槍聲。

（NHK/共同社）

安倍晉三中槍亡 ：

在場記者：響兩槍聲 民眾尖叫 喊「有醫療人員在場嗎？」