諾貝爾和平獎得主創辦　菲律賓新聞網站Rappler遭勒令停運 (15:25)

雷薩（Maria Ressa）周二（28日）出席美國智庫「東西中心」（East-West Center）的國際傳媒會議期間發表聲明，表示菲律賓證券交易委員會在周二的命令中，確認了它於2018年1月的決定，將撤銷Rappler公司和Rappler控股公司的公司註冊文件。「律師通知我們，這項裁決證實了Rappler將被停業。」聲明表示：「我們有權對這項決定提出上訴，也將這樣做，尤其因為這項（證券交易委員會的）程序非常不合常規。」雷薩在致員工內部通知中表示，由於有關命令要得法院批准才會落實，因此網站會繼續運作，並等候上訴結果。

美國有線新聞網絡菲律賓台（CNN Philippines）報道，菲律賓證券交易委員會已證實這項消息，稱Rappler屬於大眾傳媒，根據憲法和總統令，所有權和管理權均必須限制在菲律賓公民手中，但Rappler違反規定。雷薩否認有關指控。

（CNN/中央社）