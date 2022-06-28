約旦港口貨櫃爆炸泄氯氣　至少13死逾250人傷【短片】 (13:40)

政府發表聲明指出，周一下午3時15分，亞喀巴港（Aqaba）一部起重機在將裝有化學氣體的貨櫃吊上船時發生故障，導致貨櫃墜落爆炸，釋出大量氯氣，造成有毒黃色煙雲，濃罩該艘懸掛香港旗的貨輪「森林6」號（Forest 6）和碼頭附近區域。亞喀巴地區港口局副主管哈桑（Haj Hassan）說，用作吊起貨櫃的一條鐵索斷裂，導致意外。

危機處理機構表示，事故造成13人死亡，另有超過250人受傷，部分人傷勢嚴重，傷者包括45名到場搶救的安全和緊急人員。當局事後疏散現場附近區域，在方圓500米設立禁區，又呼籲民眾留在室內並緊閉門窗。

官員表示，該批25噸氯氣原訂運往東非吉布提。當局指出，港口儲存的穀物沒有受影響，但基於安全原因，港口會暫停運作兩日。

（法新社/路透社/新華社/中通社）

事發片段