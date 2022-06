烏克蘭獲准成歐盟候選國　澤連斯基：歷史性一刻 (09:53)

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)表示,「今天標誌着我們一起走過漫長旅程的開始。烏克蘭人民屬於歐盟大家庭。烏克蘭的未來也將與歐盟在一起。」歐盟委員會主席馮德萊恩表示,相信烏克蘭及摩爾多瓦會盡快推動歐盟要求的改革,以符合加入歐盟的條件。

俄羅斯入侵烏克蘭,促使烏克蘭正式申請成為加入歐盟候選國,歐盟也加快審批程序。儘管烏克蘭最終加入歐盟可能還需要十多年時間,但外界認為歐盟接受烏克蘭成為候選國,是警告俄羅斯勿再對烏克蘭及周邊前蘇聯地區染指的信號。

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant 🇺🇦 a candidate status. It’s a unique and historical moment in 🇺🇦-🇪🇺 relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022