新冠疫情｜研究：Omicron BA.4及BA.5避抗體能力更強　或令感染病例大增 (21:03)

學者周三（22日）在《新英格蘭醫學雜誌》發表報告。研究作者、貝斯以色列女執事醫療中心的病毒學和疫苗研究中心主管巴魯什（Dan Barouch）稱，感染和疫苗接種後引發針對BA.4和BA.5的中和抗體，只及針對BA.1和BA.2的三分之一。他稱數據反映這些新變種株亞型可能會導致病例激增。不過他亦表示，接種疫苗仍能避免BA.4和BA.5導致重症。

另一項哥倫比亞大學科學家的研究亦發現，BA.4和BA.5相較其他Omicron變種株亞型，更能避過已完成接種疫苗和加強劑的人血液內抗體，令突破疫苗的新冠病毒感染風險增加。

CNN報道，Omicron BA.4和BA.5變種株的是至今傳播速度最快的變種株，歐洲疾病控制及預防中心（ECDC）認為，這兩種亞型未來數周內將成為美國、英國和歐洲其他地區的主流病毒株。美國疾控中心（CDC）亦估計，上周美國新確診病例有35%涉及BA.4和BA.5，多於前一周的29%。

（CNN/金融時報/衛報）