阿富汗東部6.1級地震　增至逾900死600傷 (17:34)

【17:34】塔利班最高領袖阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）發表聲明說，地震中「數以百計房屋被毁，不幸地有300名平民死亡，超過500人受傷」。災難管理部副部長穆斯利姆（Sharafuddin Muslim）隨後召開記者會，稱所得資料顯示有最少920人死亡，600人傷。政府發言人卡里米（Bilal Karimi）呼籲所有救援機構派員前往該區，以避免進一步的災難出現。

歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，地震發生在鄰近巴基斯坦邊境城市霍斯特（Khost）約44公里，震源深度51公里。中國地震台網中心則稱，震源深度為30公里，震級6.2級。

【14:31】地震發生在鄰近巴基斯坦邊境城市霍斯特（Khost）約44公里，震源深度51公里。路透社報道，霍斯特和西北部城市白沙瓦都有居民表示震感強烈，歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，阿富汗、巴基斯坦和印度有近1.2億人感受到今次地震。阿富汗傳媒發布的照片顯示，部分房屋被夷為平地。

英國廣播公司（BBC）引述地方政府官員報道，地震造成超過250人死亡、逾150人受傷。新華社引述當地傳媒報道，死亡人數至少255，有155人受傷。

（路透社/BBC/新華社）