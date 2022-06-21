研究：中年或以上無法單腳站10秒者　10年內死亡風險高近倍　倡身體檢查加平衡力測試 (18:08)

研究由英國、美國、澳洲、巴西和芬蘭5國的專家進行，在2008至2020年的12年間追蹤1702名51至75歲巴西白人，以了解平衡力和死亡的關係。在研究開始時，參與者被要求在沒有任何支撐下單腳站立10秒，為減少各人姿勢差異，所有人都被要求將遞起的腳放在另一隻腳小腿後面，雙手垂直，並要直視前方，每隻腳有最多3次機會。

結果發現，有21%參與者未能通過測試。在之後10年內，有123人因不同原因去世。在經過年齡、性別和健康因素計算後，專家發現無法單腳站立維持10秒者，在10年內去世的風險較其他人高84%。有關研究報告在英國運動醫學期刊（British Journal of Sports Medicine）發表。

《衛報》報道稱，由於研究結果十分明顯，帶領研究的巴西里約熱內盧Clinimex運動醫學診所專家阿勞若（Claudio Gil Araujo）建議，未來醫學界為較年長者進行常規檢查時，應該加入平衡力測試。

（衛報）