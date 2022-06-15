猴痘｜世衛稱「猴痘」歧視污名化另覓新名　下周研升公共衛生緊急事件否 (15:51)

世衛一名發言人說：「目前的名稱不符合世衛建議避免使用地理區域和動物名稱的指南，在當前全球疫情爆發的背景下，繼續提及並將這種病毒命名為『非洲病毒』不僅不準確、且具有歧視性和污名化。」發言人強調，「命名疾病應該以盡量減少負面影響為目標，並避免對任何文化、社會、國家、地區、專業或種族群體造成冒犯」。

英國廣播公司（BBC）報道，30名科學家上周聯署呼籲應將「猴痘」（monkeypox）病毒及其引發的症狀名稱，取一個「非歧視性和非污名化的新名稱」。由科學家提出的其中一個新名稱為「hMPXV」，但世衛尚未認可。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，組織正與科學家及合作伙伴討論猴痘的新名稱，在有結果後會盡快公布。

（BBC/法新社/路透社）

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