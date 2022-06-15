猴痘｜世衛稱「猴痘」歧視污名化另覓新名　下周研升公共衛生緊急事件否 (15:51)

世界衛生組織昨日（14日）表示，由於現時「猴痘」名稱帶有歧視和污名化之嫌，該組織決定停用有關名稱，並會盡快公布新名字。另外，世衛將於下周四（23日）召開緊急會議，決定是否將猴痘列為最高級別的「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC，又稱國際公共衛生緊急事件）。
世衛一名發言人說：「目前的名稱不符合世衛建議避免使用地理區域和動物名稱的指南，在當前全球疫情爆發的背景下，繼續提及並將這種病毒命名為『非洲病毒』不僅不準確、且具有歧視性和污名化。」發言人強調，「命名疾病應該以盡量減少負面影響為目標，並避免對任何文化、社會、國家、地區、專業或種族群體造成冒犯」。
英國廣播公司（BBC）報道，30名科學家上周聯署呼籲應將「猴痘」（monkeypox）病毒及其引發的症狀名稱，取一個「非歧視性和非污名化的新名稱」。由科學家提出的其中一個新名稱為「hMPXV」，但世衛尚未認可。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，組織正與科學家及合作伙伴討論猴痘的新名稱，在有結果後會盡快公布。
（BBC/法新社/路透社）
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