新冠疫情｜歐疾控中心：BA.4及BA.5傳播力更強　將成多國主流毒株　料重症死亡增加 (18:19)

ECDC發表的聲明指出，BA.4、BA.5分別於今年1月和2月在南非首次被檢測到，並於5月成為該國主流變種；雖然目前歐洲國家檢測到的病例還不算多，但近幾星期有逐漸增加趨勢，其中在重災區葡萄牙，BA.5已成為主要變種病毒株。葡萄牙是歐盟中首個發現相關病例的國家，同時亦是BA.4和BA.5比例顯著增加的國家，截至上月底BA.5已佔該國確診個案的87%，在今年第17至21周（即最近幾周），奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、意大利、荷蘭和西班牙等國發現的BA.4和BA.5感染比例都正在上升。

聲明提到，有證據顯示BA.4、BA.5較其他新冠變種傳播力更強，雖然在目前數據有限下，尚沒有證據顯示BA.4和BA.5較BA.1和BA.2會導致重症風險增加，但BA.4和BA.5的優勢在於能避開免疫系統，包括疫苗和經由感染產生的抗體。此外，大量個案出現仍會拉高住院、重症和死亡人數。

（ECDC/路透社/中新社）

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