國會山莊騷亂聽證　眾院調查委員會副主席：特朗普召喚、組織暴徒【短片】 (17:10)

會上播出數以千計群眾闖入國會大廈、攻擊警察的片段， 以及特朗普政府關鍵人物的作證影片，包括他的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和女婿庫什納（Jared Kushner）、前副總統彭斯（Mike Pence）、前司法部長巴爾（William Barr）及參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）等人。

其中一段影片是特朗普在群眾闖入國會大廈前的煽動演說。特朗普當時屢指大選舞弊，並將支持者的怒氣導向彭斯。當時身兼參議院議長的彭斯主持國會聯席會議，認證拜登在大選勝出。利茲說：「在得知暴動群眾高喊『吊死彭斯』時，總統（特朗普）竟回稱也許我們的支持者想法是對的。」

巴爾供稱，大選舞弊說法是「胡說八道」。伊萬卡亦表認同，在錄影證辭中說：「我尊重巴爾部長。因此我接受他的說法。」

首場公開聽證會歷時近兩小時結束，未來數周還有5場，下一場在美東時間下周一（13日）早上10時（香港時間下周一晚上10時）舉行。

（BBC/衛報/CNBC）

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