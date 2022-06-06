兩油商下月起運委內瑞拉石油往歐洲　填補俄羅斯原油缺口 (14:55)

Eni SpA和Repsol SA是在委內瑞拉開展業務的歐洲主要石油生產商。華府兩年前加強制裁委內瑞拉後，暫停這種以油抵債的交換計劃。報道引述消息人士稱，美國國務院已發信同意兩家公司恢復運油。美國拜登政府希望委內瑞拉原油可幫助歐洲減少依賴俄國能源，並使原本賣給中國的部分委內瑞拉石油產品轉向歐洲。報道稱，華府上月已經批准有關做法，但細節一直未公開。

消息人士說，這兩家歐洲能源集團能把原油貨品拿來扣除未還債務，條件是拿到的石油「必須送往歐洲，不能轉賣到其他地方」。消息人士又說，預料兩家公司接收到的油量不會很多，對全球油價影響不大，但華府同意恢復委內瑞拉石油流入歐洲，或有利委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。兩名消息人士向路透社表示，計劃的另一目標是說服馬杜羅與國內反對派恢復談判。

委內瑞拉副總統Delcy Rodriguez在Twitter表示，委內瑞拉政府「核實並確認」有關「授權美國和歐洲石油公司談判和重啟委內瑞拉業務」的報道。他說：「委內瑞拉的願望是，美國的這些決定為完全解除影響我們全體人民的非法制裁創造一條出路」。

（路透社）