英國低價食物價格一年升50%　政府被批管理不善致「生活成本海嘯」 (19:31)

國家統計局選了30種一般家庭定期購買的低價食品雜貨，並追蹤它們從2021年4月至2022年4月的價格，其中被視為窮人恩物的意大利粉，價格在12個月內飈升了50%，其他如麵包、免治牛肉、米及和薯片等的平均價格也上漲了逾15%。不過，有部分食品價格下降，例如芝士、薄餅、香腸和蘋果等，其中薯仔價格更下跌14%，但許多貧困家庭都避免食用薯仔，因它較其他食物需要更長時間烹煮，意味需耗用更多能源。英國超市Iceland的老闆早前表示，一些食物銀行用戶拒絕選取薯仔和其他根莖類蔬菜，因為連烹煮它們的能源也負擔不起。

位於倫敦南部的Norwood-Brixton食物銀行項目經理海托默（Elizabeth Maytom）稱，最近幾周服務需求特別強烈，很多人也是首次求助，形容情況前所未見，導致庫存不足，呼籲民眾捐出麵食和焗豆等。

英國慈善機構食品基金會上月中發表數據指出，英國4月有730萬名成年人面對食物不足問題，遠較1月的470萬人多。影子勞工與退休金大臣阿什沃思（Jonathan Ashworth）稱，物價飈升令民眾百上加斤，形容「這是多年來保守黨經濟管理不善造成的生活成本海嘯」。

（獨立報/華盛頓郵報）