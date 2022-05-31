新冠疫情｜赴日泰國客染疫同團行程取消　日方稱不影響6月1日起倍增訪日人數至2萬 (15:06)

日本觀光廳周一（30日）表示，正到訪當地的一個泰國小型旅行團其中一名遊客證實感染新型冠狀病毒，源頭不明。此人正在九州大分縣逗留，同行3名泰國遊客被視為密切接觸者，正被隔離。官員表示，今次確診個案沒有對日本明日將訪日人數上限提升一倍的計劃造成影響。
據觀光廳和福岡、大分兩縣透露，這個泰國旅行團一行4人，年齡30至50多歲，上周五（27日）經東京羽田機場轉機抵達九州福岡機場。他們遊覽了福岡市區的天神區和大分縣一個溫泉勝地，原計劃周一前往大分縣別府市旅遊。其中一名遊客昨晨報稱喉嚨痛，在醫療機構接受抗原檢測結果呈陽性。據悉該遊客沒有發燒，症狀輕微。同行3人快速測試呈陰性，目前正在酒店隔離，餘下行程取消。
觀光廳稱，「我們認為在出現感染者時的初期應對處理得很好」。內閣官房長官松野博一今日在記者會表示，政府將審視今次的應對過程，並發出預防傳播的相關指引。他又表示，今次事件沒有影響到明日將訪日外國人人數上限由1萬人增加至2萬人的計劃。
日本政府將從6月10日起，恢復接待以旅遊為目的的外國訪客，接受來自98個國家和地區、有導遊陪同的旅行團入境。當局本月24日起邀請美國、泰國等4個國家的旅行社相關者進行試行項目，目的是確認防疫對策和發現陽性患者時的應對。