新冠疫情｜赴日泰國客染疫同團行程取消　日方稱不影響6月1日起倍增訪日人數至2萬 (15:06)

據觀光廳和福岡、大分兩縣透露，這個泰國旅行團一行4人，年齡30至50多歲，上周五（27日）經東京羽田機場轉機抵達九州福岡機場。他們遊覽了福岡市區的天神區和大分縣一個溫泉勝地，原計劃周一前往大分縣別府市旅遊。其中一名遊客昨晨報稱喉嚨痛，在醫療機構接受抗原檢測結果呈陽性。據悉該遊客沒有發燒，症狀輕微。同行3人快速測試呈陰性，目前正在酒店隔離，餘下行程取消。

觀光廳稱，「我們認為在出現感染者時的初期應對處理得很好」。內閣官房長官松野博一今日在記者會表示，政府將審視今次的應對過程，並發出預防傳播的相關指引。他又表示，今次事件沒有影響到明日將訪日外國人人數上限由1萬人增加至2萬人的計劃。

日本政府將從6月10日起，恢復接待以旅遊為目的的外國訪客，接受來自98個國家和地區、有導遊陪同的旅行團入境。當局本月24日起邀請美國、泰國等4個國家的旅行社相關者進行試行項目，目的是確認防疫對策和發現陽性患者時的應對。

（共同社）